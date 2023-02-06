Рогов: 55-я артбригада ВСУ оказалась на грани уничтожения из-за ударов российских сил

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что 55-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, известная как «Запорожская Сечь», понесла большие потери.
В интервью ТАСС он объяснил, что украинская бригада находится на грани уничтожения. При этом он добавил, что командование ВСУ, скорее всего, не будет ее расформировывать.
«55-я артбригада несет большие потери, ее накрывают наши ВКС и наша артиллерия постоянно, очень хорошо по ним отрабатывают беспилотники "Ланцет"», — сообщил он.
По его словам, в результате ударов российских сил украинское подразделение потеряло много артиллерийских орудий западного производства.
Ранее сообщалось, что за минувшие 24 часа ВС РФ уничтожили до 70 солдат ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, передает RT.