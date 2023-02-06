Жители Москвы несут цветы к посольству Сирии в память о жертвах землетрясений

Москвичи в знак скорби по жертвам землетрясений в Сирии несут цветы к посольству страны в столице России, следует из опубликованного в Сети видео.
Соответствующими кадрами поделилось издание РИА Новости в Telegram-канале. На них можно заметить, как жители Москвы возлагают красные розы на стол перед входом в посольство Сирии в Москве.
Напомним, в понедельник в Турции произошло сразу два мощных землетрясения. Разрушения отмечаются не только в республике, но также в нескольких регионах Сирии. По предварительным данным, подземные толчки только в САР унесли жизни более 400 человек, еще 1300 жителей пострадали.