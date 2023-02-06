Сборщика мебели задержали на Красной площади при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея

В российской столице сборщик мебели предпринял попытку кражи тела Ленина из Мавзолея, пишет mk.ru. Об этом москвич заявил правоохранителям, которые в ночь на 6 февраля задержали странного посетителя на Красной площади.
Мужчина бродил у Мавзолея около полуночи. В какой-то момент он попытался открыть дверь, но сборщика мебели сразу задержали бдительные правоохранители. Москвич вел себя странно, а позже признался стражам порядка, что планировал похитить тело Ленина.
42-летнему сборщику мебели в отдел полиции вызвали врачей, которые поставили ему диагноз, свидетельствующий о психических отклонениях. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.