Российская волейболистка Костина находилась в Стамбуле во время землетрясения

Российская доигровщица турецкого клуба «Адам Волейбол» Татьяна Костина находилась в Стамбуле во время землетрясения на юге страны. Спортсменка чувствует себя хорошо.
На данный момент никакой информации по срокам возвращения 20-летней доигровщицы в Газиантеп нет. Костина сообщила РИА Новости, что с ней все в порядке.
Напомним, в ночь с 5 на 6 февраля на юге Турции произошло мощное землетрясение. По некоторым оценкам, погибло более тысячи человек. Землетрясение по магнитуде (7,7) стало сильнейшим в Турции почти за 100 лет.