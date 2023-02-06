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Российская волейболистка Костина находилась в Стамбуле во время землетрясения

Спорт
Российская волейболистка Костина находилась в Стамбуле во время землетрясения

Российская доигровщица турецкого клуба «Адам Волейбол» Татьяна Костина находилась в Стамбуле во время землетрясения на юге страны. Спортсменка чувствует себя хорошо.

На данный момент никакой информации по срокам возвращения 20-летней доигровщицы в Газиантеп нет. Костина сообщила РИА Новости, что с ней все в порядке.

Напомним, в ночь с 5 на 6 февраля на юге Турции произошло мощное землетрясение. По некоторым оценкам, погибло более тысячи человек. Землетрясение по магнитуде (7,7) стало сильнейшим в Турции почти за 100 лет.
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