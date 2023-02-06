Бразилия затопила свой старый авианосец в Атлантическом океане

Авианосец класса «Клемансо» служил французскому флоту в течение четырех десятилетий под именем «Фош». В 1998 году власти Бразилии купили военный корабль всего за 12 миллионов долларов. Низкая стоимость объяснялась тем, что судно нуждалось в ремонте на 80 миллионов долларов, который так и не был выполнен.