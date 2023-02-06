Бразилия затопила свой старый авианосец в Атлантическом океане

Бразилиа, 6 февраля. Власти Бразилии потопили списанный авианосец «Сан-Паулу» в Атлантическом океане у своего северо-восточного побережья. Информацию об этом распространили ВМС страны. Ранее экологи предупреждали власти Бразилии о том, что ржавеющий корабль французской постройки 1960-х годов может нанести урон окружающей среде.
Авианосец несколько месяцев находился у побережья, после того как власти Турции отказались принимать его для утилизации из-за угрозы экологии.
Корабль был затоплен в водах бразильской юрисдикции в 350 километрах от побережья, где глубина моря составляет 5000 метров. В ВМС отметили, что выбранное место смягчит воздействие корпуса судна на экосистему.
Экологическая организация «Гринпис» осудила затопление корабля, заявив, что это решение правительства Бразилии нарушило Базельскую конвенцию, Лондонскую конвенцию о предотвращении загрязнения морской среды и Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях.
«Бразильский флот предпочел нанести вред окружающей среде и потерять миллионы долларов, а не разрешить общественную инспекцию судна», — заявили в «Гринпис».
Авианосец класса «Клемансо» служил французскому флоту в течение четырех десятилетий под именем «Фош». В 1998 году власти Бразилии купили военный корабль всего за 12 миллионов долларов. Низкая стоимость объяснялась тем, что судно нуждалось в ремонте на 80 миллионов долларов, который так и не был выполнен.
После того как авианосец был выведен из эксплуатации, турецкая компания по утилизации судов Sök Denizcilik Tic Sti купила его за 10,5 миллиона долларов, но была вынуждена отбуксировать его обратно через Атлантику, когда Анкара запретила размещение корабля в своих портах.
ВМС Бразилии заявили, что попросили компанию отремонтировать авианосец на бразильской верфи, но после того, как проверка показала, что судно набирает воду и находится под угрозой затопления, ВМС запретили кораблю заходить в бразильские порты. Затем было принято решение потопить «Сан-Паулу» в открытом море.