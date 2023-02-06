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Власти США могут установить пошлину на российский алюминий в 200%

Экономика
Власти США могут установить пошлину на российский алюминий в 200%

Соединенные Штаты могут обложить российский алюминий пошлиной размером в 200%. Соответствующая информация появилась в материале Bloomberg.

По данным американского агентства, такое решение власти США могут принять уже на текущей неделе.

В октябре 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон изучает три варианта действий: полный запрет на импорт алюминия из России, увеличение пошлин и введение санкций против компании «Русал». Такие меры рассматривались в рамках антироссийских санкций, введенных из-за ситуации вокруг Украины.
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