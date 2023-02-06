Путин связался с Эрдоганом по телефону на фоне разрушительных землетрясений в Турции

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили тему природных катаклизмов в республике.
Уточняется, что президент РФ предложил собеседнику помощь в деле устранения последствий разрушительных землетрясений. Готовность оказать содействие была высоко оценена главой Турции, который попутно поблагодарил Путина за оперативную реакцию.
Напомним, что 6 февраля на территории центральных и южных регионов республики произошли мощные подземные толчки. Счет погибших в результате трагедии уже исчисляется тысячами.