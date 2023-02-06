Сэма Смита и Ким Петрас обвинили в пропаганде сатанизма на премии «Грэмми»

Выступление Сэма Смита и Ким Петрас на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» вызвало горячие споры в Сети. Артистов обвинили в публичной пропаганде сатанизма.
Смит вышел на сцену в Лос-Анджелесе в образе сатаны и вместе с танцующей в клетке трансгендерной певицей Петрас исполнил хит 2022 года Unholy. В это время вокруг артистов танцевали полуголые женщины и взмывали в воздух языки пламени.
После выступления началась реклама, в которой сообщалось, что вручение «Грэмми» организовано при поддержке компании Pfizer. В Сети разгорелись нешуточные споры после увиденного на сцене. Многие сочли номер Смита и Петрас пропагандой сатанизма.