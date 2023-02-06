Эксперты Роспотребнадзора пояснили, нужно ли платить маркетплейсу за возврат плохих товаров

Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали о том, имеют ли право маркетплейсы взимать плату за возврат некачественных товаров.
Как пишет информационный портал sovainfo.ru, в настоящее время в социальных сетях публикуют все больше жалоб на взыскание денежных средств за возврат товаров низкого качества, приобретенных на маркетплейсах.
Представители Роспотребнадзора объяснили, что покупатель имеет неотъемлемое право отправить обратно продавцу товар неудовлетворительного качества. Данная норма относится также и маркетплейсам.
Поэтому, если потребитель отдает обратно негодный товар, ни продавец, ни маркетплейсы не имеют права брать с него деньги. Поскольку в законе указана обязанность принять товар с недостатками и сделать проверку качества, а также возместить покупателю стоимость некачественной вещи, если наличие изъянов подтвердилось, добавили в ведомстве.