Эксперты Роспотребнадзора пояснили, нужно ли платить маркетплейсу за возврат плохих товаров

Поэтому, если потребитель отдает обратно негодный товар, ни продавец, ни маркетплейсы не имеют права брать с него деньги. Поскольку в законе указана обязанность принять товар с недостатками и сделать проверку качества, а также возместить покупателю стоимость некачественной вещи, если наличие изъянов подтвердилось, добавили в ведомстве.