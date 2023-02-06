Глава Тувы поручил проверить жалобы мобилизованных о побоях в ДНР

Представители Тувы были направлены в Донецкую Народную Республику после жалоб мобилизованных на побои. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг.
Стоит отметить, что в Сети недавно было опубликовано видео, на котором люди в военной форме говорят на тувинском языке. Мужчины в ролике заявили, что представители Народной милиции ДНР якобы избили их.
«Созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Павловичем Хоценко. Попросил его проверить законность действий народной милиции», — сообщил Ховалыг.
Глава региона распорядился установить численность мобилизованных и их прикрепление. Он также поручил собрать информацию о раненых бойцах.