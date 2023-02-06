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Глава Тувы поручил проверить жалобы мобилизованных о побоях в ДНР

Армия
Глава Тувы поручил проверить жалобы мобилизованных о побоях в ДНР

Представители Тувы были направлены в Донецкую Народную Республику после жалоб мобилизованных на побои. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Стоит отметить, что в Сети недавно было опубликовано видео, на котором люди в военной форме говорят на тувинском языке. Мужчины в ролике заявили, что представители Народной милиции ДНР якобы избили их.

«Созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Павловичем Хоценко. Попросил его проверить законность действий народной милиции», — сообщил Ховалыг.

Глава региона распорядился установить численность мобилизованных и их прикрепление. Он также поручил собрать информацию о раненых бойцах.
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