Путеводитель по блюдам TasteAtlas включил якутский салат в худшие блюда мира

Якутский салат «Индигирка» оказался в списке худших блюд со всего мира. Соответствующий перечень составили авторы гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas.
Российский салат удостоился самой низкой оценке на сервисе. Получив 1,4 балла из пяти, он был признан худшим. В состав блюда, которое относится к традиционной якутской кухне, входит замороженная рыба, лук, подсолнечное масло, соль и перец.
Также в список худших блюд, который представлен на сайте организации, попал российский кисель и окрошка. Помимо этого, там можно встретить селедку под шубой, салат «Мимоза» и каши разных видов.
Авторы путеводителя добавили в перечень и канадскую пиццу-торт, а также жареных пауков, которых принято готовить в Камбодже. Там можно встретить французские анисовые конфеты и гороховый суп со свининой.