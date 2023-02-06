Зампред Госдумы Яровая:Россия предлагает международное расследование деятельности военных лабораторий США

В государственной думе состоялось очередное заседание Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.
На нем депутаты, сенаторы и эксперты обсуждали проведенный комиссией анализ доклада Агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) о деятельности на территории Украины.
Как сообщила сопредседатель комиссии — заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, согласие на общение и взаимодействие с парламентариями дал Джеффри Сакс — американский ученый, возглавлявший комиссию по расследованию происхождения коронавируса медицинского журнала The Lancet.
«Несомненно, диалог, который состоялся, вывел нас на новое качество понимания целого ряда вопросов. И, несомненно, дал возможность Джефри Саксу получить также новую информацию от нас. Разговор длился по времени больше, чем мы планировали, было задано одиннадцать вопросов. По всем вопросам Сакс давал очень развернутые ответы», — отметила Яровая по итогам общения с американским ученым.
В ходе встречи, отвечая на вопрос о создании военных биолабораторий Пентагона по всему миру, Сакс высказал свое отрицательное отношение, как гражданина. Ученый считает, что военные ведомства не должны заниматься опасными разработками, а деятельность лабораторий должна носить открытый характер.
Согласно имеющейся у Парламентской комиссии по расследованию информации, на территории Украины работают минимум 40 подобных лабораторий, которые неподконтрольны даже украинской СБУ. На вопрос об этом Джефри Сакс отметил, что считает обоснованными и легитимными подозрения, которые есть у России, рассказала Яровая.
«Поэтому для нас принципиально важно, что деятельность комиссии парламентского расследования с фактами и доказательствами носит легитимный и открытый характер. Очень важно, что мы услышали и почувствовали общую заинтересованность в реализации тех мер, которые последовательно предлагает российская сторона», — рассказала заместитель председателя Госдумы.
Россия предлагает международное расследование по факту деятельности военных американских лабораторий на территории Украины, а также дополнительные меры контроля и доверия, отметила Яровая. Именно российская сторона предлагает сформировать общемировую повестку недопущения разработки биологического оружия. Последствия его разрушительности весь мир наблюдал на примере коронавируса.
«Исходя из самих вопросов, которые мы формировали, открыта и понятна позиция России. Она заключается в том, что сегодня у мира есть серьезные основания опасаться тех изысканий, которые осуществляются в рамках военно-биологического проекта США. Но у мира еще есть шанс, есть возможность остановить это безумие. И разработать комплекс мер, которые сделают невозможным использование биологического оружия», — отметила Яровая.
Российская сторона, по словам Яровой, увидела в лице господина Сакса и других ученых понимание того, что мир должен объединиться, чтобы не допустить разработки и использование самого опасного для человечества оружия.
Заместитель председателя Госдумы отметила, что Россия удовлетворена результатами диалога. Она также рассказала о том, что Москва планирует подготовить обращение во все парламенты мира и инициировать обращение к правительству США с вопросами о деятельности секретных лабораторий.
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