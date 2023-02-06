Зампред Госдумы Яровая:Россия предлагает международное расследование деятельности военных лабораторий США

Согласно имеющейся у Парламентской комиссии по расследованию информации, на территории Украины работают минимум 40 подобных лабораторий, которые неподконтрольны даже украинской СБУ. На вопрос об этом Джефри Сакс отметил, что считает обоснованными и легитимными подозрения, которые есть у России, рассказала Яровая.