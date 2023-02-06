Исследование ученых обнаружило неожиданные побочные эффекты антидепрессантов

Прием антидепрессантов сопряжен с рядом побочных эффектов. У некоторых пациентов, которым выписывали такие препараты, снижалась мотивация и развивалась апатия, говорится в исследовании ученых из Великобритании и Дании.
По данным специалистов, мотивация у отдельных участников эксперимента упала уже после трех недель приема антидепрессантов. Ученые обратили внимание, что снижение чувствительности к подкреплению характерно для апатии, пишет «Комсомольская правда».
В то же время антидепрессивная терапия не отразилась на памяти и концентрации внимания добровольцев, хотя многие полагают, что такие препараты делают людей забывчивыми.