«Змеиное гнездо»: бразильский аналитик Брено Альтман рассказал о «культе личности Болсонару»

— Ему предстоит продолжить борьбу против голода и нищеты в нашей стране. За время правления Болсонару в обществе усугубилось расслоение, и богатые стали еще богаче, а бедные — еще беднее. Чтобы решить хотя бы часть обозначившихся проблем, Бразилия нуждается в ре-индустриализации. Параллельно придётся бороться за сохранение демократии — и снижение влияния армии на работу госаппарата. Опять же, необходима судебная реформа, чтобы судили военных те же судьи, что и гражданское население. И все это — с учетом мирового кризиса и при крайне неспокойном международном положении.