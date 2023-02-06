На Украине признали ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

ЧВК «Вагнер» признана международной преступной организацией на украинской территории. Такое решение приняла Верховная рада.
За признание формирования международной преступной организацией проголосовали 333 украинских депутата. Киевский режим также обратился к Североатлантическому альянсу и Организации Объединенных Наций с призывом поступить таким же образом в отношении ЧВК «Вагнер».
Ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал заявление Белого дома о том, что Вашингтон хочет объявить «музыкантов» «значимой транснациональной преступной организацией». Теперь взаимоотношения между ЧВК «Вагнер» и США можно называть «разборкой преступных кланов», сыронизировал предприниматель.
Совет командиров ЧВК «Вагнер» отреагировал на решение американского правительства и тоже счел его деятельность террористической и незаконной.
Пригожин также ранее ответил на вызов со стороны Генпрокуратуры Украины на допрос. Бизнесмен заявил, что в обозначенные сроки не сможет добраться до Киева.