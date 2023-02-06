Верховная рада требует от МОК не пускать россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Верховная рада Украины требует от представителей Международного олимпийского комитета (МОК) сделать все, чтобы не пустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париж. Украинцы требуют распространить бан для россиян и белорусов и на другие соревнования.