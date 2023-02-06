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Верховная рада требует от МОК не пускать россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Спорт
Верховная рада требует от МОК не пускать россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Верховная рада Украины требует от представителей Международного олимпийского комитета (МОК) сделать все, чтобы не пустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париж. Украинцы требуют распространить бан для россиян и белорусов и на другие соревнования.

Президент страны Владимир Зеленский уже потребовал от спонсоров МОК поспособствовать изоляции российских и белорусских спортсменов на международной арене. Украинцы не раз подчеркивали, что готовы бойкотировать Олимпиаду в Париже, если МОК не изменит своего решения.

Ранее о готовности бойкотировать летние Олимпийские игры — 2024 выражала Польша. Чиновники готовы создать коалицию из нескольких стран по этому вопросу.
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