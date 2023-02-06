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В Германии заявили, что страна выполнит обязательства по поставкам танков Leopard Украине

Армия
В Германии заявили, что страна выполнит обязательства по поставкам танков Leopard Украине

Германия исходит из того, что обязательства по поставкам Украине танков Leopard 2 будут выполнены.

C таким заявлением выступил заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Вольфганг Бюхнер. Он напомнил, что Берлин совместно с европейскими партнерами взял на себя конкретные обязательства по поставкам тяжелой боевой техники Киеву.

«Мы исходим из того, что у нас это в координации с европейскими партнерами получится», — объяснил Бюхнер.

Ранее немецкий депутат Кевин Кюнерт рассказал, что после согласия ФРГ передать Украине танки Leopard 2 партнеры Берлина по ЕС внезапно замолчали, пишет RT.
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