В Германии заявили, что страна выполнит обязательства по поставкам танков Leopard Украине

Германия исходит из того, что обязательства по поставкам Украине танков Leopard 2 будут выполнены.
C таким заявлением выступил заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Вольфганг Бюхнер. Он напомнил, что Берлин совместно с европейскими партнерами взял на себя конкретные обязательства по поставкам тяжелой боевой техники Киеву.
«Мы исходим из того, что у нас это в координации с европейскими партнерами получится», — объяснил Бюхнер.
Ранее немецкий депутат Кевин Кюнерт рассказал, что после согласия ФРГ передать Украине танки Leopard 2 партнеры Берлина по ЕС внезапно замолчали, пишет RT.