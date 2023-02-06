Золото падает: аналитики подвели итоги торгов на мировом рынке

Багманов отметил, что в 2023 цены на золото будут восстанавливаться и достигнут отметки 2000 долларов в течение этого года. Также эксперт рассказал, что на этой неделе ожидается выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом форуме в Вашингтоне.