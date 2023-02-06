Золото падает: аналитики подвели итоги торгов на мировом рынке

Аналитик экспертного отдела издания «Экономика сегодня» Александр Багманов поделился с ФАН результатами пятничных торгов на мировом рынке.
«Золото по итогам пятницы закрылось снижением на 2,5% с половиной процента. Опустилась отметки 1912 в район отметки 1965. Сегодня немножечко восстанавливается к уровню 1873 ну, для золота также негативом стали данные по рынку труда США», — рассказал специалист.
Багманов отметил, что в 2023 цены на золото будут восстанавливаться и достигнут отметки 2000 долларов в течение этого года. Также эксперт рассказал, что на этой неделе ожидается выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом форуме в Вашингтоне.
Помимо этого, эксперт предоставил прогноз по цене нефти. Он заявил, что по итогам пятничных торгов цены на нефть закрылись снижением на 3% и опустились с отметки 82,2 в район отметки 79,7. На данный момент цена восстанавливается к уровню 80,5 долларов за баррель.
Ранее сообщалось, что жители России купили рекордные объемы слитков в прошлом году.