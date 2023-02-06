Эксперт Безпалько прокомментировал национализацию имущества украинских олигархов в Крыму

Сейчас эти иллюзии окончательно разрушились, считает Безпалько. И не только потому, что никакого примирения с украинскими олигархами быть не может. Но и потому, что они сами никакого влияния на Украине уже не имеют. Эксперт полагает, что не следует ограничиваться Крымом. Он думает, что собственность или участие в бизнесе украинских олигархов может быть и в других регионах России. Следует и эти тоже заняться, заключил Богдан Безпалько.