Эксперт Безпалько прокомментировал национализацию имущества украинских олигархов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике идет процесс национализации имущества украинских бизнесменов. Это решение прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт заявил, что национализация имущества украинских олигархов началась с девятилетним опозданием. Раньше этого не происходило, потому что сохранялась иллюзия, что с Украиной, в том числе и с ее олигархическим классом, удастся как-то договориться на основании взаимной выгоды. А национализация их имущества в Крыму этому бы помешала.
Сейчас эти иллюзии окончательно разрушились, считает Безпалько. И не только потому, что никакого примирения с украинскими олигархами быть не может. Но и потому, что они сами никакого влияния на Украине уже не имеют. Эксперт полагает, что не следует ограничиваться Крымом. Он думает, что собственность или участие в бизнесе украинских олигархов может быть и в других регионах России. Следует и эти тоже заняться, заключил Богдан Безпалько.