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Путин отменил требование о продаже валютной выручки для некоторых экспортеров

Экономика
Путин отменил требование о продаже валютной выручки для некоторых экспортеров

Требование об обязательной продаже валютной выручки устранили для российских экспортеров и поставщиков товаров, исполняющих договоры в рамках межправительственных соглашений. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, местным экспортерам дается право переводить деньги в валюте, полученные от нерезидентов в рамках подобных сделок, на банковские счета российских поставщиков без предварительной продажи валюты.

В 2022 году экспортеров обязали прежде продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, а потом 50%. Летом объем выручки, которую экспортеры должны продавать, указом глава государства стала устанавливать правительственная комиссия.
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