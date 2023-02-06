Путин отменил требование о продаже валютной выручки для некоторых экспортеров

Требование об обязательной продаже валютной выручки устранили для российских экспортеров и поставщиков товаров, исполняющих договоры в рамках межправительственных соглашений. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, местным экспортерам дается право переводить деньги в валюте, полученные от нерезидентов в рамках подобных сделок, на банковские счета российских поставщиков без предварительной продажи валюты.
В 2022 году экспортеров обязали прежде продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, а потом 50%. Летом объем выручки, которую экспортеры должны продавать, указом глава государства стала устанавливать правительственная комиссия.