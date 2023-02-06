В Британии сообщили о прибытии солдат ВСУ для обучения обслуживанию САУ AS-90

Военнослужащие ВСУ прибыли в Британию для обучения обслуживанию самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90.
В сообщении британского минобороны говорится, что украинские солдаты приехали на этих выходных. Стоит отметить, что Британия в ближайшее время хочет передать Украине партию самоходок AS-90.
Ранее британский премьер Риши Сунак в ходе телефонных переговоров сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что бойцы ВСУ на этой неделе начали осваивать навыки управления танками Challеnger 2, пишет RT.