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Власти Турции закрыли все школы до 13 февраля

Общество
Власти Турции закрыли все школы до 13 февраля

Министерство образования Турции приняло решение о закрытии всех школ на территории страны из-за сильного землетрясения, произошедшего 6 февраля. Об этом заявил глава министерства Махмут Озер.

Подчеркивается, что учебные заведения не будут работать вплоть до следующего понедельника, 13 февраля. Кроме того, в настоящее время власти страны обсуждают возможное продление каникул для школьников.

Сильное землетрясение в Турции произошло 6 февраля. По данным турецкого минздрава, жертвами стихийного бедствия стали не менее тысячи человек. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы, под которыми все еще находятся люди.
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