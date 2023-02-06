Власти Турции закрыли все школы до 13 февраля

Министерство образования Турции приняло решение о закрытии всех школ на территории страны из-за сильного землетрясения, произошедшего 6 февраля. Об этом заявил глава министерства Махмут Озер.
Подчеркивается, что учебные заведения не будут работать вплоть до следующего понедельника, 13 февраля. Кроме того, в настоящее время власти страны обсуждают возможное продление каникул для школьников.
Сильное землетрясение в Турции произошло 6 февраля. По данным турецкого минздрава, жертвами стихийного бедствия стали не менее тысячи человек. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы, под которыми все еще находятся люди.