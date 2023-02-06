Подозреваемым в убийстве пожилой пары в Москве оказался их 50-летний сын

Как пишет Telegram-канал «112», речь идет о 50-летнем сыне пенсионеров Алексее Коновалове. По данным следствия, он расправился с родителями, а после сообщил, что обнаружил их тела в квартире на Ленинском проспекте. Туда, по словам мужчины, он якобы приехал, так как отец и мать долгое время не отвечали на звонки. На допросе подозреваемый признался, что расправился с родителями из-за длительных разногласий.