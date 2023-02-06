Виктор Литовкин: Налицо явное военное преступление, совершаемое ВСУ

Напомним, 6 февраля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе компании «Российские железные дороги» Олегу Белозерову. Ему инкриминируют «содействие военной спецоперации России на Украине». По данным СБУ, именно Белозеров организовал переброску российских военных и бронетехники до госграницы Украины. Как сообщила пресс-служба СБУ, с этой целью Белозеров «привлек 185 российских компаний, которые предоставили вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей ВС РФ». Против этих компаний Киев ранее уже ввел экономические санкции. Гендиректору ОАО «РЖД» Белозерову заочно объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Они предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение с конфискацией имущества.