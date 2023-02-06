Виктор Литовкин: Налицо явное военное преступление, совершаемое ВСУ

Как заявил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, украинские войска в последнее время регулярно применяют химическое оружие под Бахмутом и Угледаром в Донбассе. Как сообщил ФАН военный аналитик Виктор Литовкин, очередное военное преступление ВСУ на Западе никто не заметит, так как, по логике тамошних лидеров, «все, что делается против России — правильно».
Врио главы ДНР уточнил, что ВСУ распространяют химикаты с помощью беспилотников.
«Они сбрасывают с беспилотников по расположениям наших подразделений. По заявлениям наших военных, командиров, которые выходили с такой информацией, это делается не только на Артемовском, но и на Угледарском направлении. У нас есть факты применения химических составов, которые вызывают острое недомогание у наших военных», — заявил Пушилин.
Врио главы ДНР уточнил, что такого рода сообщения он получает с фронта на протяжении уже как минимум трех недель. Это заявление подтвердил 6 февраля и советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«На разных участках фронта, в основном на Соледарском и Артемовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении Украиной химического оружия. У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение. Это было по всей линии фронта, когда с промышленных коптеров из специальных емкостей распыляли вещества, вызывавшие тошноту, удушье и кашель», — сообщил Гагин.
Ранее российское посольство в Лондоне сообщало, что Украина может готовиться к применению химического оружия против военных РФ. При этом украинские БПЛА нередко сбиваются и над жилыми районами прилегающих к Украине российских регионов. Ранее тот же Пушилин рассказал, что положение противника в районе Угледара серьезно ухудшилось. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать часть резервов, которые планировалось направлять на артемовский участок.
«Мы сейчас можем говорить о том, что на угледарском направлении противник активно минирует многоэтажки — на случай, если ему придется отступать», — сказал Пушилин.
Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин, украинские военные вполне могут применять на передовой отравляющие вещества, и на Западе этого вопиющего факта никто не заметит.
«Думаю, врио главы ДНР Пушилину лучше знать, что именно происходит на передовой, и что именно ВСУ разбрасывают над российскими позициями в Донбассе. Российским «диванным экспертам» вряд ли стоит судить об этом, — указал Виктор Литовкин. — В принципе, химическим оружием считается все, что перечислено в Конвенции о запрещении производства, хранения и применения химоружия. Предполагаю, что Денис Пушилин может не знать всех тонкостей, прописанных в этой Конвенции. Поэтому он вполне может причислять к «химическому оружию» любую отраву, которую ВСУ применяют против наших военных на передовой».
Впрочем, продолжил военный аналитик, здесь даже не принципиально, к какой именно категории относятся химикаты, разбрасываемые ВСУ над позициями наших военных.
«Принципиально только то, убивает или не убивает оно российских солдат, наносит непоправимый ущерб их здоровью, или нет. А какое оно — химическое, отравляющее или бактериологическое — это уже другой вопрос. В любом случае, налицо явное военное преступление, совершаемое украинской армией, — указал Литовкин. — Все мы помним, как во время боевых действий в Сирии западные организации регулярно проводили провокации с применением каких-то химикатов — с целью в дальнейшем обвинить в применении химоружия режим Башара Асада. И хотя тогда западным организациям вроде «Белых касок» так и не удалось провести ни одной полноценной провокации, но весь «цивилизованный мир» активно шумел о «бесчеловечных методах режима Асада», все мировые издания активно об этом писали и т. д. Уверен, что сейчас, если даже информация, предоставленная врио главы ДНР, будет подтверждена, ни одно мировое издание об этом не напишет. Главные западные масс-медиа просто сделают вид, что они ничего не видят и ничего об этом не знают. Увы, по логике лидеров «золотого миллиарда», все, что делается против России и ее армии — абсолютно правильно и необходимо. Тем более, если это делает «свободолюбивая Украина».
Впрочем, указал аналитик, в случае четкого подтверждения использования ВСУ химического оружия в дело могут вступить крупнейшие издания не западных стран.
«Речь идет о ведущих масс-медиа Китая, Индии, Ирана и т. д., которые могут донести информацию о преступлениях ВСУ до десятков миллионов своих читателей. Однако на мой взгляд, пока что говорить об этом рано, и предсказывать развитие ситуации в этом ракурсе я пока не стал бы», — заключил военный аналитик в беседе с ФАН.
Напомним, 6 февраля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе компании «Российские железные дороги» Олегу Белозерову. Ему инкриминируют «содействие военной спецоперации России на Украине». По данным СБУ, именно Белозеров организовал переброску российских военных и бронетехники до госграницы Украины. Как сообщила пресс-служба СБУ, с этой целью Белозеров «привлек 185 российских компаний, которые предоставили вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей ВС РФ». Против этих компаний Киев ранее уже ввел экономические санкции. Гендиректору ОАО «РЖД» Белозерову заочно объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Они предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение с конфискацией имущества.