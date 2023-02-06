Актриса Моргунова поделилась подробностями съемок шоу «Однажды в России»

Актриса Екатерина Моргунова рассказала о закулисье шоу «Однажды в России». Сценарий для передачи, по ее словам, пишет группа авторов, а за один съемочный день юмористы могут снять несколько миниатюр.
Артистка с восторгом рассказала об авторах, которые работают над созданием номеров. По словам Моргуновой, с первой читки она может смеяться с истории. Правда, порой в сценарий вносятся изменения.
Моргунова добавила, что за съемочный день можно снять 12 номеров, длительность которых восемь-десять минут. По словам звезды ТНТ, каждая зарисовка обычно снимается с двух дублей.
«Все это делается в удовольствие, нет ощущения, что кто-то устал, по крайней мере в кадре вы этого никогда не увидите», — рассказала Моргунова в беседе с изданием «7Дней», раскрыв подробности работы над проектом.
Шоу «Однажды в России» выходит на канале ТНТ с 2014 года. Оно представляет собой сатиристические номера на разные темы.