Поезда ходят с увеличенным интервалом на оранжевой ветке петербургского метро

График движения поездов на оранжевой ветке метрополитена Петербурга изменился вечером 6 февраля.
Так, от станции «Спасская» до станции «Площадь Александра Невского 2» поезда следуют с увеличенным интервалом. В пресс-службе городской подземки объяснили это техническими причинами.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что строительство метро в Красносельском районе Северной столицы снова переносят. Это пятый по численности населения район в городе.