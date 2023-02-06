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Поезда ходят с увеличенным интервалом на оранжевой ветке петербургского метро

Общество
Поезда ходят с увеличенным интервалом на оранжевой ветке петербургского метро

График движения поездов на оранжевой ветке метрополитена Петербурга изменился вечером 6 февраля.

Так, от станции «Спасская» до станции «Площадь Александра Невского 2» поезда следуют с увеличенным интервалом. В пресс-службе городской подземки объяснили это техническими причинами.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что строительство метро в Красносельском районе Северной столицы снова переносят. Это пятый по численности населения район в городе.
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