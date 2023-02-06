Российский и камерунский университеты создадут общую научно-исследовательскую платформу

Москва, 6 февраля. СВФУ имени М.К. Аммосова вместе с камерунским Университетом Дуалы создадут общую научно-исследовательскую лабораторию в области гуманитарных наук.
Формирование займется изучением культурных трансформаций. Кроме того, на базе платформы российские специалисты откроют центр русского языка.
Ректор СВФУ Анатолий Николаев отметил, что партнерство с африканскими странами в области образования осуществляется с 2018 года. На данный момент в вузе обучается 140 студентов из 23 стран континента.
«Сотрудничество с университетами Африки выходит на новый уровень после вступления СВФУ в состав сетевого проекта "Российско-африканский университет". Мы планируем активно развивать взаимодействие с коллегами из Дуалы, с которыми у нас сложились хорошие отношения по итогам визита делегации СВФУ в Камерун», — добавил Николаев.
Ранее в столице Уганды открылась выставка, посвященная отечественной образовательной системе. Местные абитуриенты ознакомились с правилами поступления и обучения в вузах РФ.