Российский и камерунский университеты создадут общую научно-исследовательскую платформу

«Сотрудничество с университетами Африки выходит на новый уровень после вступления СВФУ в состав сетевого проекта "Российско-африканский университет". Мы планируем активно развивать взаимодействие с коллегами из Дуалы, с которыми у нас сложились хорошие отношения по итогам визита делегации СВФУ в Камерун», — добавил Николаев.