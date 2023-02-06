Фрагмент исторической ограды исчез с набережной реки Фонтанки в Петербурге

Фрагмент исторической ограды набережной реки Фонтанки, считающийся частью объекта культурного наследия Санкт-Петербурга, пропал. Об этом рассказали очевидцы, обратившие внимание на отсутствие ограды.
В настоящее время на месте пропавшей исторической ограды установлено лишь временное ограждение. Как утверждают представители организации «Мостотрест», фрагмент пропал 3 февраля в результате дорожно-транспортного происшествия. На записях с камеры видеонаблюдения было замечено, как на место аварии прибыли «Газель» и манипулятор. Они забрали не только поврежденный автомобиль, но и историческое ограждение. Представители «Мостотреста» отмечают, что номер машины также попал на камеру. Они просят похитителей вернуть ограду.
Исторический фонд Санкт-Петербурга остается в плачевном состоянии. Горожане регулярно отмечают, что с объектов культурного наследия сыпется штукатурка, а некоторые объекты не приводятся в должный вид. При этом команда губернатора Александра Беглова отказывается выделять достаточное количество финансов на реставрацию облика старых зданий.