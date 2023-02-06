Звезда «Индианы Джонса» Харрисон Форд объяснил, зачем вернулся к роли в пятом фильме

Исполнивший роль известного археолога и специалиста по оккультным наукам в четырех фильмах серии «Индиана Джонс» актер Харрисон Форд объяснил свое участие в съемках пятой картины.
Как признался Форд в беседе с изданием Variety, «Индиана Джонс — 5» должен стать финальным аккордом для его персонажа. Актер, отметивший в июле свое 80-летие, добавил, что в истории его героя должна быть поставлена точка.
«Я всегда хотел вернуться и закончить эту историю, чтобы увидеть конец его карьеры. Это мой последний фильм в роли Индианы», — отметил Форд.
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