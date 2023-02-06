Бойцы ВС РФ уничтожили огневую точку и блиндаж украинских войск в районе Авдеевки

В материале РИА Новости говорится, что наблюдение за украинскими военными осуществлялось при помощи комплекса оптико-электронной разведки «Ирония». По имеющейся информации, вражеские цели были поражены огнем из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».