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Футболист Кристиан Атсу не выходит на связь после землетрясений в Турции

Спорт
Футболист Кристиан Атсу не выходит на связь после землетрясений в Турции

Турецкий футбольный клуб «Хатайспор» не может дозвониться до своего футболиста Кристиана Атсу после серии землетрясений, которая унесла сотни жизней.

«Хатайспор» не может связаться не только с Атсу, но и со спортивным директором и переводчиком клуба, сообщает портал Fanatik со ссылкой на собственные источники.

Полузащитнику из Ганы 31 год. Футболист также играл за английские клубы «Челси», «Ньюкасл» и «Эвертон», сообщает RT.

Ранее стало известно о смерти голкипера футбольного клуба «Малатьяспор» Эйюпа Тюркаслана. Спортсмен погиб во время землетрясения. Спасателям удалось достать из-под завалов его девушку. Она осталась жива.
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