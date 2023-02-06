Футболист Кристиан Атсу не выходит на связь после землетрясений в Турции

Турецкий футбольный клуб «Хатайспор» не может дозвониться до своего футболиста Кристиана Атсу после серии землетрясений, которая унесла сотни жизней.
«Хатайспор» не может связаться не только с Атсу, но и со спортивным директором и переводчиком клуба, сообщает портал Fanatik со ссылкой на собственные источники.
Полузащитнику из Ганы 31 год. Футболист также играл за английские клубы «Челси», «Ньюкасл» и «Эвертон», сообщает RT.
Ранее стало известно о смерти голкипера футбольного клуба «Малатьяспор» Эйюпа Тюркаслана. Спортсмен погиб во время землетрясения. Спасателям удалось достать из-под завалов его девушку. Она осталась жива.