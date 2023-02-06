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Самарские таможенники пресекли ввоз в Оренбургскую область крупной партии контрафакта

Общество

На пропускном пункте «Маштаково» в Оренбургской области мобильная группа Самарской таможни задержала фуру, следовавшую из Казахстана. Выяснилось, что в грузовике везут контрафактную продукцию.

Самарские таможенники пресекли ввоз в Оренбургскую область крупной партии контрафакта

Среди поддельных товаров оказались колодки и топливные фильтры Toyota и Lexus, верхняя одежда, обувь, одежда и сумки с маркировкой известных брендов, таких, как Adidas, Nike, Louis Vuitton, сообщает интернет-издание ProOren.ru.

Также в грузовом автомобиле перевозились аксессуары для мобильных телефонов Apple, в том числе наушники Airpods Pro и адаптеры питания. По оценкам правообладателей, сумма причиненного ущерба составила около 80 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного использования чужого товарного знака.
оренбургская область таможня контрафакт казахстан
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