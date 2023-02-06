Самарские таможенники пресекли ввоз в Оренбургскую область крупной партии контрафакта

Также в грузовом автомобиле перевозились аксессуары для мобильных телефонов Apple, в том числе наушники Airpods Pro и адаптеры питания. По оценкам правообладателей, сумма причиненного ущерба составила около 80 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного использования чужого товарного знака.