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Ветеринар в Омске за взятки подделывал документы о безопасности мяса и молока

Происшествия
Ветеринар в Омске за взятки подделывал документы о безопасности мяса и молока

Предприниматели передавали ветеринару денежные средства, чтобы избежать проверок и преспокойно торговать своей продукцией. Таким образом медик обогатился на сумму около 900 000 рублей. Теперь его ждет суд.

Как пишет РИА «Омск-информ», в Октябрьский райсуд Омска направили уголовное дело в отношении ветврача бюджетного заведения. Экс-работник «Омского областного центра по профилактике, экспертизе и лечению животных» обвиняется в пяти эпизодах получения взятки и должностных подлогах. В даче взятки ветеринарному специалисту обвиняют руководителя ООО «МПК МЯСКОМ».

По данным следствия, фигурант за вознаграждение изготавливал ветеринарные сопроводительные акты на мясо и молоко, которые по факту проверку не проходили. Преступная деятельность помогла ветеринару заработать 867 тысяч рублей и уголовное дело, суд по которому начнется 8 февраля.
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