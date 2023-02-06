Ветеринар в Омске за взятки подделывал документы о безопасности мяса и молока

Предприниматели передавали ветеринару денежные средства, чтобы избежать проверок и преспокойно торговать своей продукцией. Таким образом медик обогатился на сумму около 900 000 рублей. Теперь его ждет суд.
Как пишет РИА «Омск-информ», в Октябрьский райсуд Омска направили уголовное дело в отношении ветврача бюджетного заведения. Экс-работник «Омского областного центра по профилактике, экспертизе и лечению животных» обвиняется в пяти эпизодах получения взятки и должностных подлогах. В даче взятки ветеринарному специалисту обвиняют руководителя ООО «МПК МЯСКОМ».
По данным следствия, фигурант за вознаграждение изготавливал ветеринарные сопроводительные акты на мясо и молоко, которые по факту проверку не проходили. Преступная деятельность помогла ветеринару заработать 867 тысяч рублей и уголовное дело, суд по которому начнется 8 февраля.