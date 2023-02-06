Ветеринар в Омске за взятки подделывал документы о безопасности мяса и молока

По данным следствия, фигурант за вознаграждение изготавливал ветеринарные сопроводительные акты на мясо и молоко, которые по факту проверку не проходили. Преступная деятельность помогла ветеринару заработать 867 тысяч рублей и уголовное дело, суд по которому начнется 8 февраля.