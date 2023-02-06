Минтруд меняет правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы

Выплаты безработным россиянам могут измениться в случае утверждения новой редакции правил исчисления среднего заработка по последнему месту работы от Минтруда РФ, передает «Парламентская газета».
В ведомстве предложили не учитывать месяцы, которые сотрудник не отработал полностью. Общественное обсуждение данного вопроса пройдет до 15 февраля.
Ранее, если человек отработал не менее 26 недель, то в первые три месяца на бирже труда ему платили бы 75% от среднего заработка и еще три месяца — 60%. Однако бывают случаи, когда сотрудник начинает работу не с начала месяца, поэтому Минтруд представит новый свод правил, где методы расчетов предлагается изменить.