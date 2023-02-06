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В Сети нашли поразившее пользователей предсказание землетрясения в Турции

Общество
В Сети нашли поразившее пользователей предсказание землетрясения в Турции

Пользователи Сети обнаружили предсказание о землетрясении, которое произошло в Турции утром вторника, 6 февраля. За несколько дней до происшествия о нем написал сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс.

На странице в социальной сети он публиковал пост с предупреждением. В нем говорилось, что в скором времени стоит ожидать сейсмическую активность в Турции, Сирии, Иордании и Ливане.

Пользователей поразило, что сейсмолог смог даже назвать примерную силу подземных толчков. В своем посте он написал, что магнитуда землетрясения составит 7,5 балла.

Комментаторы стали задаваться вопросом, как именно Хугербитс смог предугадать такое событие. Некоторые пользователи назвали его «пророком».

Разрушительное землетрясение в Турции произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш. Затем специалисты зафиксировали еще несколько подземных толчков. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его самым мощным в республике с 1939 года.
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