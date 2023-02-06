Историк Кузнецов: Запад готовит постепенный слив киевского режима

Запад с помощью СМИ готовит почву для объяснения населению, почему «перемога» на Украине не удалась. Русский писатель, историк, публицист Николай Кузнецов в беседе с корреспондентом ФАН высказал мнение, что это похоже на постепенный слив киевского режима.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, сколько украинских солдат погибло с начала СВО. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Кузнецов напомнил, что сведения о боевых потерях во время конфликта всегда скрывают от общества. И это понятно — их могут использовать в инфовойне как для дезинформации, так и для деморализации населения.
«Неудивительно, что точных цифр о потерях ВСУ нет, поскольку их озвучивание может привести к ухудшению положения Киева и отказу партнеров от помощи Владимиру Зеленскому.
Слова полковника Макгрегора о 257 тыс. погибших украинских военнослужащих в этом плане вписываются в уже существующий западный нарратив. Все больше и больше данных появляется в массовом инфополе о реальных причинах СВО, о предварительной подготовке Украины к нанесению удара по России и прочее. Теперь к ним добавляется и информация о потерях укроармии», — отметил собеседник ФАН.
По словам эксперта, все это происходит с целью не только обрисовки объективной картины, но и подготовки общественности к финалу текущих событий. Историк предполагает возможность скорой капитуляции западно-«незалежной» коалиции в украинском конфликте.
«Войны завершаются переговорами. И в данный момент, на мой взгляд, подготавливают почву для принятия населением в странах Запада самой возможности завершения военных действий не победой Киева, о чем говорили еще без малого год назад, а переговорами, если и не поражением Зеленского.
Так будет проще объяснить, почему "перемога" не удалась: готовили заранее, но не учли работу русской разведки; давили санкциями, но не приняли в расчет успехи русской экономики; поддерживали Украину поставками вооружения и финансами, но не знали реального положения дел в ВСУ. Все это похоже на постепенный слив киевского режима. Но сложно судить, не является ли это частью какого-то иного плана», — подытожил Николай Кузнецов.
Ранее российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН предрек скорый и болезненный для Запада крах американского мифа о «победе ВСУ». Тогда, по словам эксперта, властям США поступят вопросы, помимо прочих, и от собственных избирателей в преддверии грядущих президентских выборов.