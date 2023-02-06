МЧС Южной Осетии сообщило о закрытии транскама для водителей из-за сильного снегопада

Участок Транскавказской магистрали, которая связывает Россию с Закавказьем, закрыли для водителей из-за ухудшения погодных условий.
На трассе наблюдается сильный снегопад. Как отметили в МЧС Южной Осетии, движение по магистрали восстановят только после особого распоряжения.
«В связи с ухудшением погодных условий и обильного снегопада, движение по Транскавказской автомагистрали запрещено с 17:30 для всех видов автотранспортных средств в обоих направлениях», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По словам автовладельцев, по этой же причине стоит движение в сторону Ларса и обратно. Снегопад накрыл Южную Осетию 6 февраля. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме.