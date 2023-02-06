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МЧС Южной Осетии сообщило о закрытии транскама для водителей из-за сильного снегопада

Общество
МЧС Южной Осетии сообщило о закрытии транскама для водителей из-за сильного снегопада

Участок Транскавказской магистрали, которая связывает Россию с Закавказьем, закрыли для водителей из-за ухудшения погодных условий.

На трассе наблюдается сильный снегопад. Как отметили в МЧС Южной Осетии, движение по магистрали восстановят только после особого распоряжения.

«В связи с ухудшением погодных условий и обильного снегопада, движение по Транскавказской автомагистрали запрещено с 17:30 для всех видов автотранспортных средств в обоих направлениях», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По словам автовладельцев, по этой же причине стоит движение в сторону Ларса и обратно. Снегопад накрыл Южную Осетию 6 февраля. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме.
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