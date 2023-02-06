Эксперт Московского Политеха рассказал, как решить проблему фальсификации учебных работ при использовании нейросетей

Роботы ещё не обрели сознание и не готовы определить реальную полезность найденного материала и тем более его достоверность. Поэтому значительный объем доступной в сети информации оказывается общим, слабосодержательным и неполным. У студентов очень часто возникают проблемы с поиском информации, поскольку их интересуют более специализированные аспекты в каких-то областях. Они мало представлены в сети, либо не адаптированы для изучения.