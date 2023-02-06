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Эксперт Московского Политеха рассказал, как решить проблему фальсификации учебных работ при использовании нейросетей

Общество
Эксперт Московского Политеха рассказал, как решить проблему фальсификации учебных работ при использовании нейросетей

Нейронные сети способны генерировать тексты, которые при невнимательном чтении выглядят качественными. Некоторые обучающиеся пытаются использовать такие инструменты для подготовки работ.

Показательный пример — нейросеть ChatGPT за 24 часа написала диплом за студента одного из вузов.

Решить данную проблему можно при помощи совмещения электронного и очного образования. При этом искусственный интеллект будет предоставлять преподавателю информацию о ходе обучения студентов, их уровне текущей подготовки, считает руководитель образовательной программы Московского Политеха «Киберфизические системы» Тимур Идиатуллов.

руководитель образовательной программы Московского Политеха «Киберфизические системы» Тимур Идиатулло
«Нейронные сети могут делать прогнозы и классифицировать объекты по большому числу параметров. При их внедрении итоговая оценка обучающегося будет строиться на информации о ходе обучения. И лучше всего такие инструменты будут работать в ситуации массовой подготовки по схожим образовательным программам, то есть в средней школе. В высшей — эффективность оценивания будет ниже, поскольку нейросетевые алгоритмы требуют большие объемы данных для качественного обучения», — заявил эксперт.

Другое перспективное направление использования нейросетевых технологий — создание инструментов анализа и оценки текстов.

«Такие исследования в ближайшее время откроют путь к расширению возможностей электронных образовательных систем, ведь для проверки работ по простым темам можно будет не привлекать профильных специалистов. Учиться станет проще и, вероятно, тесты с выбором ответа уйдут из онлайн-курсов. А школьники и студенты будут общаться с виртуальным преподавателем, получая при этом адекватную оценку своих знаний», — отмечает Идиатуллов.

Также эксперт выделил еще одну проблему, связанную с использованием нейросетей в обучении. Встроенные в поисковые системы алгоритмы пытаются составить потрет пользователя и подготовить результаты в соответствии с его потребностями.

Роботы ещё не обрели сознание и не готовы определить реальную полезность найденного материала и тем более его достоверность. Поэтому значительный объем доступной в сети информации оказывается общим, слабосодержательным и неполным. У студентов очень часто возникают проблемы с поиском информации, поскольку их интересуют более специализированные аспекты в каких-то областях. Они мало представлены в сети, либо не адаптированы для изучения.

«Весьма актуальным является создание специализированной поисковой системы, либо внедрение в уже существующие особого "образовательного" режима для отслеживания ценности информации и даже отдельных сообщений. Это потребует специальных исследований и разработки особых вариантов нейронных сетей с участием преподавателей, и профильных специалистов. Данный инструмент должен автоматически отфильтровывать статьи с ошибками, нечитаемыми формулами и прочими недостатками», — резюмирует Идиатуллов.

Ранее российский выпускник написал дипломную работу с помощью нейросети и успешно ее защитил.
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