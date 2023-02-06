Экс-вратарь сборной Турции Демирель со слезами на глазах попросил помощи в социальных сетях

Бывший голкипер национальной сборной Турции по футболу Волкан Демирель расплакался в прямом эфире, когда просил о помощи. Футболист после землетрясения вышел на связь и попросил специальные службы помочь пострадавшим жителям Хатая выбраться из-под завалов.
Демирель специально для этого провел прямой эфир на странице социальной сети. Вратарь обратился к туркам с просьбой о скорейшей помощи для жителей Хатая.
«В Хатае умирают люди. Пожалуйста, скорая помощь, помогите, здесь все очень плохо. Помогите, мы не можем достучаться до людей. Мы не можем многого добиться своими собственными средствами», — заявил Демирель.
Демирель в данный момент возглавляет «Хатайспор». Накануне вечером его команда одержала важную победу над «Касымпашой» в рамках чемпионата Турции со счетом 1:0. Победный мяч на свой счет записал 31-летний бывший нападающий лондонского «Челси» Кристиан Атсу. Днем 6 февраля турецкие СМИ сообщили, что Атсу пострадал в результате землетрясения в Хатае и до сих пор находится под завалами.