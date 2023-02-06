Экс-вратарь сборной Турции Демирель со слезами на глазах попросил помощи в социальных сетях

Демирель в данный момент возглавляет «Хатайспор». Накануне вечером его команда одержала важную победу над «Касымпашой» в рамках чемпионата Турции со счетом 1:0. Победный мяч на свой счет записал 31-летний бывший нападающий лондонского «Челси» Кристиан Атсу. Днем 6 февраля турецкие СМИ сообщили, что Атсу пострадал в результате землетрясения в Хатае и до сих пор находится под завалами.