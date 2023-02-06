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Майданов жестко прошелся по Норкину после оценки его песни про ракетный комплекс «Сармат»

Общество
Майданов жестко прошелся по Норкину после оценки его песни про ракетный комплекс «Сармат»

Российский исполнитель и парламентарий Денис Майданов окатил холодной водой тележурналиста Андрея Норкина после оценки его композиции «Сарматушка». Певец возложил на ведущего ответственность за чтение текста, составленного редакторами.

Ранее Норкин в эфире «Места встречи» сказал, что Майданов в своей песни якобы восхваляет военные действия с использованием ядерного вооружения. Эти слова пришлись не по душе депутату, который осудил тележурналиста за навешивание клейма на других людей, основываясь на чужом мнении.

«Удивительно с вашей стороны – вроде, федеральный канал, а вы ориентируетесь на мнение какого-то редактора, который вам это вложил в уста», – возмутился парламентарий.

Ранее Денис Майданов заявил, что ни одна концертная площадка в России не согласится сотрудничать с исполнителем Валерием Меладзе после того, как он во время выступления в ОАЭ продолжил украинский националистический лозунг.
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