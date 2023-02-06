Майданов жестко прошелся по Норкину после оценки его песни про ракетный комплекс «Сармат»

Ранее Норкин в эфире «Места встречи» сказал, что Майданов в своей песни якобы восхваляет военные действия с использованием ядерного вооружения. Эти слова пришлись не по душе депутату, который осудил тележурналиста за навешивание клейма на других людей, основываясь на чужом мнении.