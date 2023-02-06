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Основоположник современной биоэнергетики академик Владимир Скулачев умер в 87 лет

Происшествия
Основоположник современной биоэнергетики академик Владимир Скулачев умер в 87 лет

Стало известно о смерти известного ученого, основоположника современной биоэнергетики, академика Владимира Скулачева. Трагической новостью в понедельник поделились в пресс-службе МГУ имени Ломоносова.

По данным вуза, декан факультета биоинженерии и биоинформатики скончался в возрасте 87 лет.

«Владимир Петрович прожил долгую и насыщенную жизнь, наполненную научными победами и достижениями, продвижением российской науки в нашей стране и за ее пределами», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, Скулачев заслуживал Нобелевскую премию за результаты своих работ. Дату и место прощания с академиком объявят позже.
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