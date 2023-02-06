Россиянам напомнили правила оказания первой помощи до приезда медиков

Умение оказать первую помощь — это несложный и очень важный навык, который может спасти чью-то жизнь. Однако важно знать, что именно нужно делать, чтобы не растеряться.
В первую очередь необходимо определить, в сознании ли пострадавший, прощупать его пульс и проверить дыхание. Затем нужно вызвать бригаду медиков и начать оказывать неотложную помощь.
В зависимости от ситуации это могут быть остановка кровотечения с помощью давящей повязки, сердечно-легочная реанимация и так далее. Главный принцип — не навредить. Например, при подозрении на перелом человека до приезда врачей лучше никуда не перемещать.
Во время остановки кровотечения при использовании жгута следует обязательно записать время его наложения. Если пережимать рану слишком долго, то существует риск омертвения тканей. Кроме того, жгут нельзя накладывать на голое тело, а только поверх одежды, пишет «Парламентская газета».