Семеро взрослых попали в больницу после пожара в центре получения матпомощи в Татарстане

Сотрудники экстренных служб эвакуировали из задымленного помещения 25 человек при помощи автолестниц и коленчатых подъемников. В итоге семь человек обратились за помощью к врачам. По предварительным данным, они могли отравиться угарным газом. Среди пострадавших детей нет.