Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Семеро взрослых попали в больницу после пожара в центре получения матпомощи в Татарстане

Происшествия
Семеро взрослых попали в больницу после пожара в центре получения матпомощи в Татарстане

Пожар вспыхнул в отделении республиканского центра материальной помощи в Набережных Челнах. В результате ЧП пострадали семеро взрослых, оказавшись в больнице с подозрением на отравление угарным газом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Спасатели приняли сигнал о возгорании в муниципальном учреждении в 14:50 по московскому времени. Оказалось, что в кабинете городского отделения материальной помощи загорелась бумага на площади 20 квадратных метров. В течение получаса пожар был ликвидирован.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали из задымленного помещения 25 человек при помощи автолестниц и коленчатых подъемников. В итоге семь человек обратились за помощью к врачам. По предварительным данным, они могли отравиться угарным газом. Среди пострадавших детей нет.
татарстан набережные челны пожар центр матпомощи пострадавшие
Военкоры ФАН
Лучшие в аду