Семеро взрослых попали в больницу после пожара в центре получения матпомощи в Татарстане

Пожар вспыхнул в отделении республиканского центра материальной помощи в Набережных Челнах. В результате ЧП пострадали семеро взрослых, оказавшись в больнице с подозрением на отравление угарным газом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Спасатели приняли сигнал о возгорании в муниципальном учреждении в 14:50 по московскому времени. Оказалось, что в кабинете городского отделения материальной помощи загорелась бумага на площади 20 квадратных метров. В течение получаса пожар был ликвидирован.
Сотрудники экстренных служб эвакуировали из задымленного помещения 25 человек при помощи автолестниц и коленчатых подъемников. В итоге семь человек обратились за помощью к врачам. По предварительным данным, они могли отравиться угарным газом. Среди пострадавших детей нет.