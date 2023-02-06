В РСТ рассказали, как землетрясения в Турции отразились на турпотоке из России

В разговоре с «Москвой 24» Горин отметил, что никаких вопросов от туристов из Антальи и Стамбула не поступало. Он утверждает, что российские и турецкие авиакомпании выполняют рейсы, не отклоняясь от расписания. Самолеты приземляются в воздушных гаванях Анкары, Измира, Антальи и Стамбула.