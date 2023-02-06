Макаревич через новую фирму попытается пролезть на концерты в России

Однако не все так просто, есть тут и бонусы для самого Макаревича* в плане возможности заработка на концертах на территории России. Всего за фирмой зарегистрированы 11 видов деятельности. Но вот два последних связаны непосредственно с Андреем Макаревичем* (признан иноагентом в России). Он – единственный из всех учредителей соприкасается с исполнительской деятельности и в области искусств. Остальные – ученый, 2 журналиста, адвокат и правозащитница. То есть не концертирующие люди. А именно эти два вида дают право на проведение концертов.