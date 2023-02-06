Макаревич через новую фирму попытается пролезть на концерты в России

Иностранный агент Макаревич* с пятью еще такими же агентами зарегистрировал в России ООО «Философия ненасилия». Основная цель нового предприятия — производство видео и кинофильмов, вести издательскую, рекламную и деятельность информационных служб, оказывать полиграфические услуги.
То есть, вероятнее всего, это будет пропаганда западных ценностей, учитывая, что многие из учредителей уже были замечены в финансировании западными различными фондами.
Однако не все так просто, есть тут и бонусы для самого Макаревича* в плане возможности заработка на концертах на территории России. Всего за фирмой зарегистрированы 11 видов деятельности. Но вот два последних связаны непосредственно с Андреем Макаревичем* (признан иноагентом в России). Он – единственный из всех учредителей соприкасается с исполнительской деятельности и в области искусств. Остальные – ученый, 2 журналиста, адвокат и правозащитница. То есть не концертирующие люди. А именно эти два вида дают право на проведение концертов.
Для чего Макаревичу* (признан иноагентом в РФ) нужны эти пункты на территории России объяснять не надо. Его уже существующие и до сих пор неликвидированные ООО «Синтез Старз» и ИП уже давно (с начала СВО) вызывают негодование со стороны, как организаторов, так и простой публики. Поэтому заключение контрактов затруднено, то есть с ними просто отказываются иметь дело. А ведь именно здесь самые большие гонорары (не говоря уж о корпоративах) у певца.
Ранее стало известно, что крымская компания «Добрый Смак» обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Самый СМАК» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Смак», поскольку ответчик (фирма иноагента Макаревича*) давно не использует его в отношении товаров в отношении всех товаров 29-го класса и части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а точнее – к пищевым товарам животного и растительного происхождения.