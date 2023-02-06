Психолог Сигал объяснила зависимость геймеров от компьютерных игр

По словам Сигал, для многих пользователей компьютерные игры превращаются в способ спрятаться от не слишком благополучного реального бытия. Так, геймерством такие молодые люди пытаются компенсировать профессиональные неудачи или проблемы в личной жизни, сообщает samara.kp.ru.