Aftonbladet: комплекс Patriot развернули в шведском порту Гетеборг

Шведские военные провели операцию по развертыванию американского зенитного ракетного комплекса Patriot в порту города Гетеборг. Об этом говорится в публикации газеты Aftonbladet.
Пресс секретарь Вооруженных сил Швеции Тереза Фагерштедт в свою очередь подчеркнула, что необходимо защитить эту местность, поскольку порт имеет стратегическое значение.
«Западное побережье имеет стратегическое значение со всем транспортом, который туда заходит, поэтому крайне важно иметь возможность защититься от нападения с помощью этой системы», — заявила она.
Также сообщается, что прошедшая операция, которую проводила группа зенитного полка шведской армии Lv6 в Хальмстаде, стала проверкой того, как оперативно и эффективно военные смогут действовать в критической ситуации.
Ранее в минобороны Белоруссии заявили, что Минск до апреля получит на вооружение российские вертолеты Ми-35М, передает RT.