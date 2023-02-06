Андрей Норкин извинился перед Газмановым после эфира об артистах-патриотах

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин извинился перед певцом Олегом Газмановым после эфира об артистах-патриотах.
Пользователи Сети начали спорить из-за эфира «Места встречи», в которых прозвучала критика в адрес патриотичных артистов. Досталось Денису Майданову, исполнившему песню «Сармат», и даже Газманову. Норкину передали, что артист был расстроен, когда услышал про эфир.
Телеведущий объяснил, что редакторы не имели в виду ничего плохого. Передача «Место встречи» формирует тему для дискуссий, но не обвиняет артистов-патриотов. Норкин отметил, что относится к Газманову с большим уважением и не умаляет его патриотические чувства, сообщает издание «Царьград».