Американские ракеты для Киева: смогут ли Patriot и NASAMS изменить ход СВО

Киев на протяжении нескольких лет требовал поставок западных зенитно-ракетных комплексов для ВСУ. Только после уничтожения большей части средств ПВО украинской армии Вашингтон санкционировал отправку установок NASAMS и Patriot.
В конце декабря 2022 года Вашингтон анонсировал поставку ВСУ зенитных комплексов Patriot для противодействия российским военно-космическим силам (ВКС). Киевские чиновники после этого начали медиакампанию, заявляя о преимуществах американских зенитных систем и их эффективности. Однако опыт практического использования систем Patriot Соединенными штатами и их союзниками подвергает под сомнения возможности ракетного комплекса в условиях СВО.
Системы ПВО в условиях спецоперации
За последнее десятилетие специфика боевых действий претерпела изменения. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты дальнего радиуса поражения стали важным военным инструментом современности, позволяющим наносить удары по живой силе противника и уничтожать коммуникационные центры. Для противодействия этим угрозам активно используются системы ПВО. При этом не каждая зенитная установка, предназначенная для уничтожения самолетов, может перехватить баллистическую ракету или беспилотник. И в случае отсутствия достаточного количества таких средств или неэффективности имеющихся сторона конфликта теряет любую возможность ведения активных наступательных действий.
Спецоперация на территории Украины стала примером масштабного использования БПЛА и ракетных ударов. За несколько месяцев боев ВСУ потеряли большую часть своих систем ПВО советского производства, что значительно ослабило их наступательный потенциал. Оставшиеся установки были расположены вокруг крупных населенных пунктов для противодействия ударам ВКС РФ по критическим объектам инфраструктуры. Однако боевые действия осени 2022 года показали, что ПВО украинской армии не могут эффективно противостоять российским ракетам.
В результате киевские власти начали информационную кампанию для организации поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) западного образца. В ноябре 2022 года в ответ на просьбы украинского руководства США, Норвегия и Испания направили ВСУ несколько установок малой дальности NASAMS и Aspide. Но новые удары российских ракет по коммуникационным точкам украинской армии показали неэффективность этой меры. ЗРК малой дальности не могли ничего противопоставить действиям ВКС РФ.
В декабре 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывал страны Запада поставить ВСУ системы Patriot и другие высокотехнологичные ПВО. Киевский чиновник заявлял, что западные ЗРК гарантировали бы значительный прогресс для систем противовоздушной обороны ВСУ.
В конце 2022 года администрация президента Байдена заявила, что США предоставят Киеву новый пакет военной помощи на 1,85 млрд долларов, в который впервые войдет батарея Patriot (5–8 установок). К инициативе Вашингтона присоединились и некоторые союзники по НАТО: Германия анонсировала передачу еще одной батареи ЗРК Patriot, а правительство Нидерландов заявило, что направит ВСУ две установки этой системы ПВО. В середине января украинские военные начали обучение на американских ЗРК, которое, по разным оценкам, может занять от нескольких месяцев до полугода.
Nasams
NASAMS (норвежская усовершенствованная ракетная система класса «земля-воздух») — наземная система ПВО малой и средней дальности, разработанная норвежской Kongsberg Defence & Aerospace и Raytheon из США. Впервые на вооружение ЗРК поступил в 1998 году. Усовершенствованный NASAMS 2 был разработан в 2000-х годах и введен в эксплуатацию в 2006 году, а новейший NASAMS 3, был разработан в 2010-х годах и выпущен в 2019-ом. ЗРК может поражать цели до 25–50 км в зависимости от типа боеприпаса.
Впервые NASAMS был использован в ноябре 2022 года в конфликте на Украине. В июле Пентагон анонсировал передачу 12 пусковых установок для ВСУ. В августе было объявлено о дополнительных поставках шести комплексов NASAMS.
После первого использования Пентагон заявил, что ЗРК показал 100% эффективности, а Владимир Зеленский сообщил, что система сбила 10 ракет из 10 нацеленных. Однако дальнейшие успехи российских ВКС в поражении критической инфраструктуры ВСУ ставят под сомнения заявления Вашингтона и Киева. В пятницу, 3 февраля 2022 года, российской армией была уничтожена одна из установок NASAMS в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики.
Patriot
MIM-104 Patriot — это мобильный ЗРК большой дальности поражения. Он производится оборонным подрядчиком США Raytheon и получил свое название от радиолокационного компонента вооружения. AN/MPQ-53, лежащий в основе системы, известен как «Радар слежения с фазированной антенной решеткой для перехвата цели» (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target), что сокращается как Patriot. Система ПВО начала производиться с 1976 года, а на вооружение армии США поступила в 1980-х.
Возможности ЗРК по радиусу перехвата цели разнятся в зависимости от типов ракеты. Всего существует 8 модификаций с дальностью поражения от 30 км до 250 км.
Одна батарея Patriot включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для четырех или 16 ракет в зависимости от модификации.
Впервые Patriot были использованы во время Войны в Персидском заливе. В дополнение к своей зенитной миссии Patriot было поручено сбивать приближающиеся иракские баллистические ракеты малой дальности «Скад», запущенные по Израилю и Саудовской Аравии. Однако практика применения комплекса показала низкий уровень его эффективности. По каждой ракете противника было необходимо выпускать по несколько Patriot для гарантированного уничтожения цели. С учетом высокой стоимости боеприпасов к ЗРК данная тактика оказалась малоэффективной. Примером этого был неудачный пуск ракеты, в результате которого иракская ракета не была сбита и попала в казармы США в Саудовской Аравии, убив 28 солдат.
Во время вторжения в Ирак эксплуатация Patriot также была связана с рядом скандалов. Три раза американские ЗРК поражали союзные самолеты, а в одном случае сам стал жертвой истребителя ВВС США.
В ходе эксплуатации Израильской армии Patriot был несколько раз использован против сирийских самолетов и беспилотников, а также БПЛА палестинской организации ХАМАС.
Саудовская Аравия и ОАЭ использовали системы Patriot в ходе конфликта в Йемене. Но комплекс не смог продемонстрировать должную эффективность в борьбе с повстанцами. В сентябре 2019 года шесть батарей ЗРК не смогли защитить аравийские нефтяные объекты от атак нескольких беспилотников, которые повлекли значительное разрушение нефтедобывающей инфраструктуры.
Перспективы использования американских ЗРК на Украине
Эффективность американских зенитных комплексов, переданных Киеву, вызывает большие сомнения у многих экспертов. Множество случаев ошибок украинских специалистов при эксплуатации хорошо знакомых советских образцов ЗРК (падения зенитных ракетные на жилую постройку) являются подтверждением низкого уровня компетенции зенитчиков ВСУ. Несколько месяцев обучения на американских ЗРК не смогли подготовить военнослужащих украинской армии должным образом. В результате и без того скандально известные своей ненадежностью Patriot могут оказаться бесполезными в руках операторов ВСУ.
Декларируемая эффективность NASAMS также взывает множество сомнений. Заявление Пентагона и Киева о 100% попаданий могут быть новой пиар-акцией американского ВПК. NASAMS активно поставляется США другим странам и заявления об уникальной точности, скорее, могут соотноситься с рекламной акцией, чем объективной статистикой.
В сравнении с российским ЗРК малой дальности «ТОР-М2» Nasams выигрывает только в радиусе поражения и количестве ракет. Техника ВС РФ имеет лучшую защищенность, огневую мощь и мобильность.
Новейший российский С-300ВМ «Антей-2500» также выигрывает конкуренцию у Patriot. ЗРК вооруженных сил России обладает большей дальностью поражения, чем подавляющая часть ракет Patriot. В отличие от американской техники С-300ВМ имеет более совершенную систему наведения и помехоустойчивость.
Поставка нескольких батарей американских ЗРК на Украину не может изменить ситуацию на фронте. Patriot не раз подводил своих операторов на Ближнем Востоке против баллистических ракет Ирака и йеменских повстанцев. Российские новейшие образцы вооружения могут стать для устаревшей американской техники последней ступенью до полной дискредитации.