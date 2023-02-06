Американские ракеты для Киева: смогут ли Patriot и NASAMS изменить ход СВО

Впервые Patriot были использованы во время Войны в Персидском заливе. В дополнение к своей зенитной миссии Patriot было поручено сбивать приближающиеся иракские баллистические ракеты малой дальности «Скад», запущенные по Израилю и Саудовской Аравии. Однако практика применения комплекса показала низкий уровень его эффективности. По каждой ракете противника было необходимо выпускать по несколько Patriot для гарантированного уничтожения цели. С учетом высокой стоимости боеприпасов к ЗРК данная тактика оказалась малоэффективной. Примером этого был неудачный пуск ракеты, в результате которого иракская ракета не была сбита и попала в казармы США в Саудовской Аравии, убив 28 солдат.