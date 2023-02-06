Россия направила в Кению 30 тысяч тонн удобрений

Москва, 6 февраля. Предприятие «Уралхим» направит в Кению около 30 тысяч тонн удобрений в рамках гуманитарной акции.
По словам представителей компании, все расходы, связанные с транспортировкой и хранением груза, берет на себя российская сторона. Однако накануне отправки правительство Латвии заблокировало суда с отечественной сельскохозяйственной продукцией.
После переговоров Рига согласилась выпустить корабли. В настоящее время баржи следуют по направлению в сторону Кении.
Восточная Африка подверглась серьезным климатическим испытаниям. Из-за аномальной жары в регионе обострился продовольственный кризис.
Согласно статистическим данным, около 4,5 миллиона жителей Кении столкнулись с нехваткой продуктов питания. Практически все сельскохозяйственные угодья страны пострадали из-за отсутствия осадков.
В начале января 2023 года первый российский сухогруз с удобрениями прибыл в порт назначения Бейра, расположенном в Мозамбике. Оттуда продукция распространится по всему континенту.